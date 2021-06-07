Россиянам дали совет по выбору черешни и клубники

Агроном дал совет по выбору черешни и клубники. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов дал россиянам совет о том, как правильно выбрать спелую черешню и клубнику.

Специалист отметил, что выбирая клубнику стоит отдавать предпочтение той, что выращена в вашем регионе.

"Ягоды эти очень скоропортящиеся, счет идет буквально на часы, поэтому лучше покупать те, которые выращенные рядом. Ягоды не должны быть мятыми, лучше, если они будут упакованы в небольшие коробки", – сказал Владимир Викулов в интервью радио Sputnik.

Агроном объяснил, что сладость клубники зависит от погоды. Он подчеркнул, что в этом году, она должна быть вкусная. Викулов при этом отметил, что дожди и пасмурная погода плохо могут сказаться на ягоде, которая будет подвержена быстрой гнили.

"Если погода будет, как сейчас, не очень жаркая, с хорошим перепадом дневных и ночных температур, это позволит накопить всем плодам высокое содержание витаминов, сахаров, вкусовые качества будут высокие, ягода будет сухая и красивая", – объяснил Владимир Викулов.

Он напомнил, что совсем скоро начнется сбор урожая черешни. Агроном посоветовал при выборе черешни обращать внимание на подножку, которая у хорошего и свежего плода должна быть зеленая, а не коричневая.