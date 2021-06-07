Росавиация и Ростуризм могут ограничить перевозку на курорты

Перевозки на заграничные курорты могут ограничить. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Росавиация и Ростуризм предупредили о возможной отмене полетов в страны, с которыми у Россиии нет договоренности о восстановлении авиасообщения, пишет «Коммерсантъ».

Если запрет вступит в силу, то компаниям придется нести ответственность перед клиентами за ненадлежащее оказание услуг.

Ранее Росавиация дала пояснения по вопросу перевозок в другие страны. Специалисты отметили, что оформление билетов туристам возможно только при наличии решения оперштаба по борьбе с коронавирусом и разрешении авиавластей иностранных государств.

Напомним, что оперштаб РФ разрешил летать в 43 страны, включая Хорватию, Грецию, Египет и Марокко. Стоимость авиабилетов в эти страны выше, чем обычно.

Отмечено, что россияне сейчас летают на Кипр и в Тунис несмотря на то, что их нет в списке оперштаба допустимых к посещению стран.

Напомним, что ранее правительство России договорилось с Египтом о возобновлении авиасообщения. А вот с Турцией блокировка авиаперелетов продлена до июля.