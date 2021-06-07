Два поезда столкнулись на юге Пакистана, погибли около 30 человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На юге Пакистана столкнулись два поезда. В результате ЧП погибли не менее 30 человек, есть пострадавшие, сообщает местный телеканал ARY News.

Два экспресса столкнулись между железнодорожными станциями в районе города Готки в провинции Синд. По данным работника железных дорог, один поезд врезался в сошедший с рельсов второй состав.

Представитель местной власти, комиссар округа Усман Абдулла подтвердил факт трагедии. Он рассказал, что погибло не менее 30 пассажиров. Он также добавил, что на данный момент на месте крушения поездов работают спасатели, они ищут под завалами выживших в трагедии.

Экстренно после сообщения о ЧП на место прибыли полиция и спасательные службы. После столкновения в районе города Готки было приостановлено движение поездов. Причины трагедии выясняются.