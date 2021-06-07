Блинкен: США готовы к взаимодействию с Россией при смене ее курса

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Американский лидер Джо Байден в ходе предстоящий в Женеве встречи намерен «прямо и откровенно» рассказать российскому коллеге Владимиру Путину, что можно ожидать от Вашингтона, если приписываемые Москве «агрессивные действия» будут продолжаться. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, отметив, что Штаты готово к взаимодействию с Россией при смене ее курса.

«Президент встретится с президентом Путиным через неделю, невзирая на эту агрессию, эти (хакерские) атаки. Это необходимо для того, чтобы прямо и четко сказать ему, чего он может ожидать от Соединенных Штатов, если агрессивные, безрассудные действия в отношении нас продолжатся», - сказал глава американской дипломатии в интервью информационному порталу Axios.

Блинкен отметил, что глава Белого дома намерен обсудить с российским лидером стратегическую стабильность и контроль над вооружениями, а также возможности совместного укрепления международной безопасности.

По его словам, Вашингтон предпочел бы более стабильные отношения с Москвой. «Есть вещи, которые мы можем делать вместе, которые будут способствовать укреплению безопасности нашего народа, российского народа, народов всего мира, стратегической стабильности, контроля над вооружениями», - заявил он, назвав предстоящую встречу двух лидеров «лицом к лицу лучшим способом» обсудить эти вопросы.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин и Байден в ходе встречи, которая должна состояться в Женеве 16 июня, намерены обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Позже стало известно, что американский лидер собирается поднять тему прав человека.