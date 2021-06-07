Мурашко: более половины регионов России достигли доковидного уровня смертности Фото: Александр ГЛУЗ

Уровень смертности более чем в половине регионов России снизился до показателей начала 2020 года. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, отметив, что это удалось сделать, в том числе, за счет профилактики новой коронавирусной инфекции и проведению диспансеризации.

Мурашко напомнил, что в первые четыре месяца прошлого года в стране были самые низкие показатели смертности за всю историю, и коронавирус «кардинально поменял ситуацию».

«Сегодня более половины регионов снизили (показатели по смертности) до уровня начала 2020 года … В первую очередь (смертность снизилась благодаря) мероприятиям по массовой профилактике коронавирусной инфекции, второе - возобновление диспансеризации», - приводит ТАСС словам министра.

Глава Минздрава добавил, что при прохождении диспансеризации у около 15 процентов человек выявляются новые заболевания.

Как писал сайт kp.ru, в рамках ПМЭФ Мурашко также рассказал, что риск заболеть коронавирусной инфекцией после вакцинации составляет менее 1 процентов. Он также отметил, что как правило привитому человеку не требуется госпитализация, поскольку болезнь переносится в легкой форме.