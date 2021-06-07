Алексей Герман-младший - о дебюте Ольги Бузовой на сцене МХАТа: «Театр должен поражать спектаклями, а не пиаром»

Ольга бузова выйдет на сцену МХАТа Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский кинорежиссер и сценарист Алексей Герман-младший оценил решение руководства МХАТа пригласить в спектакль Ольгу Бузову.

Поющая телеведущая сыграет роль певицы Беллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин», который расскажет о жизни молодого Иосифа Сталина. Эта задумка, по мнению режиссера, может дорого обойтись театру.

- Я отношусь к этому с определенной иронией и не очень большой верой, поскольку для того, чтобы быть на сцене, должен присутствовать мощный драматический опыт и дарование, – рассуждает Герман-младший.

Он подчеркивает, что театр должен поражать спектаклями, а не пиаром. То, что происходит сейчас - это маркетинг.

Сцена театра более требовательна к мастерству и часто киноактеры не могут соответствовать этим требованиям.

При этом он допускает, что может ошибаться, и Ольга Бузова проявит себя как великая драматическая актриса.

- Если это сработает, то художественное руководство театра действительно оказалось право. Если же нет, то они просто станут посмешищем, - заключил режиссер в беседе с ФАН.

А вот художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков уверен в успехе.

Бузова не интеллектуал. Не музыкант. Не мыслитель. Не модель. Не дизайнер. Не Диана Вишнева и не Оксимирон. Она все вместе, - прокомментировал Бояков kp.ru.