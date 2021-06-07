УЕФА одобрил форму украинской сборной для выступления на чемпионате Европы

УЕФА согласовал форму украинской сборной для выступления на чемпионате Европы Фото: REUTERS

Союз европейских футбольных ассоциаций согласовал форму украинской сборной для выступления на чемпионате Европы. На новой экипировке футболистов из незалежной будет нанесен лозунг украинских националистов: «Слава Украине! Героям слава!». Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

«Форма сборной Украины (и всех других команд) на чемпионате Европы одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки», - приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Напомним, ранее стало известно, что на новой форме сборной Украины будет нанесена карта страны с Крымом в составе. Однако полуостров входит в состав России с 2014 года.

Отвечая на вопрос о том, будут ли со стороны Москвы какие-либо ограничения на использование подобной формы, если украинская сборная попадет в четвертьфинал чемпионата Европы в Санкт-Петербурге, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что регулирование всех аспектов данного соревнования осуществляется УЕФА.

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