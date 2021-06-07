Мурашко: российская вакцина «Спутник V» стоит около 900 рублей

Российская вакцина «Спутник V» стоит около 900 рублей Фото: REUTERS

Стоимость российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» с учетом доставки составляет около 900 рублей. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, уточнив, что для россиян препарат закупает государство.

«Конечно же, ковид вызвал дополнительные расходы. Это в первую очередь расходы на вакцинацию - "Спутник V" стоит порядка 900 рублей с учетом доставки, все это оплачивается государством сегодня», - приводит РИА Новости слова главы Минздрава.

Напомним, ранее Мурашко рассказал, что риск заболеть коронавирусом после вакцинации составляет менее одного процентов, подчеркнув, что как правило привитому человеку не требуется госпитализация, поскольку болезнь переносится в легкой форме.

Как писал сайт kp.ru, «Спутник V» занимает второе место в мире по количеству одобрений от государственных регуляторов. По данным Центра имени Гамалеи, эффективность препарата составляет 97,6 процента.