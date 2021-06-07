Блинкен заявил о решимости США установить происхождение коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация американского президента Джо Байдена настроена выяснить источник происхождения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, отметив, что китайские власти должны быть более прозрачны в деле выяснения обстоятельств распространения COVID-19 по всему миру.

«Самая важная причина, по которой мы должны разобраться в этом, заключается в том, что это является единственным способом предотвратить следующую пандемию или, по крайней мере, проделать лучшую работу по ее смягчению», - пояснил глава американской дипломатии в интервью Axios.

Блинкен заявил, что Пекин до сих пор не предоставил Вашингтону «необходимую прозрачность», а также доступа для международных экспертов и инспекторов или же обмен информацией в режиме реального времени. По его словам, это должно произойти в скором времени. «В конце концов, это также и в интересах Китая», - добавил он.

По его словам, если Китай «претендует на роль ответственного международного субъекта», стране необходимо «сделать все возможное для предоставления всей имеющейся информации», чтобы можно было «предотвратить повторение этого».

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон настаивает на расследовании причин пандемии с участием Китая, заявив, что Пекин с самого начала «не был прозрачным» в вопросе происхождения коронавируса.

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил о доказательствах утечки коронавируса из лаборатории в Ухане. Тем не менее ранее ВОЗ обнародовала доклад международной группы экспертов о визите в Ухань для выявления происхождения COVID-19. В докладе лабораторное происхождение назвали «крайне маловероятной». Специалисты заявили, что инфекция, вероятнее всего, передалась человеку от летучих мышей через другое животное.