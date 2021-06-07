Минэкономразвития: инфляция в России в 2021 году может превысить прогноз в 4,3%

Максим Решетников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инфляция в России по итогам 2021 года может превысить текущий прогноза Минэкономразвития в 4,3 процента. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников, отметив, что прогноз ведомство уточнит в июле, однако.

«Мы считаем, что она (инфляция) будет, может быть, чуть выше нашего прогноза, мы его уточним в июле. Но в то же время это понятный риск, мы понимаем, как с ним управляться, внимательно к нему относимся», - сказал глава министерства в интервью газете Financial Times.

Напомним, ранее глава «Сбербанка» Герман Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что годовая инфляция в России вряд ли пробьет уровень в шесть процентов. По его словам, Банк России контролирует данную ситуацию. Незадолго до этого глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сказала, что инфляция в стране повышенная и приобретает все более устойчивый характер. По ее словам, разгон инфляции помешает экономическому росту в государстве.