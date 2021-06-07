На оборонном заводе в Сербии возобновился пожар Фото: скриншот

Пожар возобновился на оборонном предприятии «Слобода» в сербском городе Чачак, где ранее были слышны взрывы.

Как передает Радио и телевидение Сербии, по неофициальной данным, около 21.00 по местному времени (22.00 мск) в воскресенье, 6 июня, на оборонном предприятии произошло несколько взрывов. Как предполагается, речь идет о беоперипасах. Над заводом был виден дым, и здание снова оцепила полиция. Работники были отправлены по домам.

Напомним, что в пятницу, 4 июня, взрывы гремели на оружейных складах предприятия «Слобода». Рабочие и жители близлежащих домов были эвакуированы, а пожарные долгое время ждали пока взрывы прекратятся, чтобы приступить к тушению пожара. Склады боеприпасов расположены в 800 метрах от ворот завода. Жители домов, расположенных рядом с фабрикой, прятались в подвалах домов, на некоторых из которых потрескались стекла. В течение трех часов движение около предприятия было блокировано.