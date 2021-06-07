Захарова: Россия не уходит от диалога с НАТО, но без военных экспертов переговоры не имеют смысла

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва не уходит от диалога с Североатлантическим альянсом и готова к реальному обсуждению вопросов деэскалации, однако без привлечения военных экспертов такие переговоры практически не имеют смысла. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение генсека альянса Йенса Столтенберга созвать заседание Совета Россия - НАТО (СРН).

Как писал сайт kp.ru, Столтенберг указал на то, что сегодня отношения России и НАТО достигли «низшей точки», однако есть много общих тем для обсуждения, а диалог является лучшим способом снизить напряженность. Он также напомнил, что СРН не собирался уже 19 месяцев, отметив, что пригласили Москву на новую встречу «более года назад, но положительного ответа так и не последовало».

«Россия не уходит от диалога с НАТО и готова к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов. Но без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла. И господину Столиенбергу об этом прекрасно известно», - заявила дипломат.

«Что касается мячей. Господин Столтенберг, верните на поле свои ворота - мы пробьем». – добавила она.