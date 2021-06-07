В посольстве США получили письмо от семьи Ярошенко с просьбой о его помиловании

Осенью 2020 года Ярошенко собирались перевести в другую тюрьму Фото: Личный архив

В американском посольстве в Москве получили письмо от родственников российского летчика Константина Ярошенко с просьбой о его помиловании, сообщила жена россиянина Виктория Ярошенко.

По словам супруги летчика, из-за пандемии в посольстве США порядок приема писем изменился: всем письма дипмиссия не принимает, вместо этого их забирает курьер посольства. В настоящее время письмо от семьи Ярошенко находится в посольстве, уведомление об этом пришло его жене, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе в посольстве США в Москве не приняли письмо жены и дочери Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме в Данбери.

Ранее родные летчика написали письмо американскому президенту с просьбой о его помиловании. В обращении супруга и дочь россиянина сообщили, что за время заключения летчика смогли увидеть его лишь два раза. Адвокат Ярошенко отметил, что прошение «основано на гуманитарных причинах», и в нем говорится, что летчик страдает рядом заболеваний.

Американские спецслужбы задержали ростовского летчика Константина Ярошенко в 2010 году в Либерии. Его обвинили в сговоре с целью контрабанды крупной партии кокаина из Венесуэлы в Либерию. В 2011 году суд в США признал его виновным и приговорил к 20 годам американской тюрьмы. Сам Ярошенко вины своей не признал, а дело назвал сфабрикованным.

Осенью 2020 года Ярошенко собирались перевести в другую тюрьму. В итоге это решение отменили. Однако, по словам его жены, почти месяц его изолировали — за это время у него появились проблемы с давлением.