Глава комитета ГД Анатолий Аксаков спрогнозировал повышение ЦБ ключевой ставки 11 июня до 5,25%

ЦБ может увеличить ключевую ставку до 5,25% Фото: Михаил ФРОЛОВ

11 июня Банк Росси проведет заседание на котором решится вопрос с ключевой ставкой. Либо ее сохранят на действующем уровне в 5%, либо повысят.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков уверен, что ЦБ примет второй вариант.

Предыдущие два повышения прошли весной 2021 года, скорее всего, летом снова будет проведена корректировка. Причина в инфляции, ее показатели выше планируемых.

- Думаю будет принято решение о повышении ставки. Инфляция остается существенно выше ориентира, это стимулирует рост цен. ЦБ должен реагировать, - отмечает Аксаков в беседе с «Известиями».

По мнению парламентария, увеличение составит 0,25 пп, в итоге показатель ключевой ставки поднимется до 5,25%.

- С одной стороны это не слишком большое повышение, с другой – регулятор сигнализирует не только банкирам, но и гражданам, которые берут кредиты, что ставки будут расти, нужно оценивать свои риски, - отметил собеседник издания.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф поделился своими прогнозами относительно годовой инфляции в России. По оценкам экономиста, показатель может составить 6%. А вот глава аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов полагает, что показатель будет ниже и составит по итогу года 5%, сообщает ФАН.