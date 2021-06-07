Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу (ДОН).

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 7 июня.

Как писал сайт kp.ru, ранее Государственная дума единогласно проголосовала за внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

В конце прошлого года Вашингтон вышел из договора, после чего Москва сообщила о своем намерении выйти из этого соглашения, поскольку не получила гарантий, что данные, которые будут поступать Европе, не будут передаваться США. В начале мая правительство РФ одобрило предложение о денонсации договора по открытому небу.

Договор по открытому небу позволяет государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в рамках согласованных квот. Соглашение также регламентирует проведение полетов и порядок контроля соблюдения квот.