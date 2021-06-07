Рогозин о хищениях в Роскосмосе: Будем вычищать отрасль от жулья и бездельников

Рогозин: Будем вычищать космическую отрасль от жулья и бездельников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что будет продолжать бороться с преступными схемами в отрасли.

По мнению Рогозина, публикации о разворовывании денег в Госкорпорации обыватель дальше заголовка не читает, поэтому ему без разницы, «кем инициированы уголовные дела – следственными органами или следственными органами с подачи «Роскосмоса». В своем Телеграм-канале глава корпорации высказал мнение, что в таких статьях читателям предлагается «ложный выбор: молчать о безобразиях прошлых лет и неприемлемых действиях некоторых нынешних коллег или продолжать бороться, вычищая отрасль от жулья и бездельников».

«Я выбрал второе, хотя это и будет сопровождаться репутационными рисками и обострением борьбы против нашей команды», – заявил гендиректор «Роскосмоса».

Ранее «Известия» опубликовали статью об антикоррупционном расследовании Следственного комитета, которое якобы выявило масштабное хищение средств, направленных на программу ротации американских членов экипажа на МКС. Утверждается, что бывшие сотрудники компаний «Роскосмоса» придумали преступную схему, при помощи которой могли вывести более 8 миллионов рублей по контракту, подписанному в 2015 году.