Эксперт оценил слова Блинкена об отношениях России и США

Эксперт прокомментировал заявление Блинкена об отношениях России и США Фото: REUTERS

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Америка готова ответить на любые действия Москвы, которые в Вашингтоне посчитают «агрессивными».

«В данном случае речь идёт о двух разных событиях — встрече двух президентов, которая состоится 16 июня (и уже очевидно, что эта встреча будет). И второе событие — информационный фон — информационные атаки на Россию, которые идут регулярно, не прекращаются и не прекратятся после 16 июня. Заявление Блинкена — из этого ряда. По сути, оно направлено как в отношении внутриамериканского избирателя, так и в отношении европейских союзников и в меньшей степени в отношении России», - цитирует эксперта RT.

Шаповалов отметил, что США ведет странную политику: с одной стороны их президент собирается встретиться с Владимиром Путиным, с другой – Америка вынуждает европейские страны вести агрессивную антироссийскую политику. Чтобы увязать эти несостыковки американцам приходится делать подобные заявления, считает эксперт.

«Как-то нужно это объяснить, такие несуразности, которые возникают в американской политике. Поэтому возникают подобные заявления Блинкена, и они будут еще», - выразил свое мнение Шаповалов.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Москва «будет действовать безрассудно», то США придется предпринять ответные меры, передает телеканал «360».

При этом глава Госдепартамента США заявил, что Вашингтон рассчитывает на стабильные и прозрачные отношения с Москвой, передает ФАН.