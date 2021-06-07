Навальный отказался от иска к колонии

Алексей Навальный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алексей Навальный, который отбывает наказание в ИК-2 Покрова УФСИН РФ по Владимирской области, отказался от иска, связанного с цензурой газет в колонии.

В конце апреля в суд поступили три иска от блогера, которые были связанны с обжалованием действий сотрудников колонии. В одном из исков Навальный просил признать незаконными действия исправительного учреждения по цензуре, получаемых им газет, из которых, по его словам, были изъяты некоторые статьи.

Представители колонии опровергли факт цензуры. На предыдущем заседании суда Навальный заявил, что готов отказаться от иска.

«Я не вижу смысла дальше сейчас продолжать процесс, поэтому я хотел бы отозвать иск», - приводит ТАСС слова блогера, сказанные в зале Петушинского районного суда в понедельник, 7 июня.

Напомним, 2 февраля московский суд постановил отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на реальный - 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима из-за неоднократного нарушения блогером условия испытательного срока. Он отбывает свое наказание в ИК-2, расположенной в городе Покров Владимирской области.