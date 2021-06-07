Стоимость "вакцинных туров" для иностранцев в России может составлять 1,5-2,5 тысяч долларов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стоимость тура для иностранцев с целью прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции в России может составлять 1,5-2,5 тысячи долларов без учета авиаперелета. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

«1,5-2,5 тысячи долларов при нахождении 21 день в России без авиаперелета», - сказал президент РСТ.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин попросил правительство, регионы и представителей бизнеса отработать вопросы вакцинации приезжающих в страну иностранцев, отметив, что много таких специалистов заняты в области торговли.

Позже глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первыми платно вакцинироваться от коронавируса смогут те иностранцы, которые работают в России, и иностранным гражданам будет предложено сделать прививку вакциной «Спутник Лайт». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что вакцинация иностранцев начнется через месяц-два.