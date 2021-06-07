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Общество7 июня 2021 12:00

Иностранных перевозчиков обязали закрывать штрафы за нарушения ПДД при выезде из России

Перед тем, как покинуть страну, владельцам грузовиков стоит проверить информацию на сайте ГИБДД
Абдулла ШАКИРОВ
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Иностранных перевозчиков обязали закрывать штрафы за нарушения ПДД при выезде из России Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Иностранных перевозчиков обязали закрывать штрафы за нарушения ПДД при выезде из России Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Иностранные транспортные средства, задействованные в перевозках, не смогут покинуть Россию, если их владелец не уплатил штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Обязательство об уплате штрафов для иностранных компаний вступили в силу с понедельника, 7 июня. Перевозчики могут узнать о неоплаченных штрафах в разделе сервиса «Проверка штрафов» на сайте Госавтоинспекции, уточняется на сайте МВД.

Ранее существовало правило, согласно которому водители грузовых машин должны оплачивать нарушение, однако эта обязанность была формальной: на деле ничто не препятствовал пересечению границы и никакие меры обеспечения не принимались. Теперь же водителей станут проверять на наличие нарушений. В случае их обнаружения, транспортное средство сможет покинуть территорию страны лишь после того, как его водитель заплатит штраф.