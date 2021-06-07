В России за сутки выявлено 9 429 случаев заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в России выявлено 9 429 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших на 7 июня 2021 года составляет 5 136 866 человек, сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Новые случаи были зарегистрированы в 83 регионах страны. При этом 13,7% зараженных не имели симптомов коронавируса.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве – там суточный прирост составил 3 266 человек. На втором месте по количеству инфицированных по-прежнему находится Санкт-Петербург, где за сутки заболели 854 человека, на третьем месте – Московская область: там выявили 787 новых случаев.

Также за сутки были зарегистрированы 330 летальных исходов, а полностью вылечились от коронавируса 6 756 россиян. С начала пандемии COVID-19 жертвами инфекции в России стали 124 117 человек, выздоровели – 4 743 202.

Как писал сайт kp.ru, накануне в стране было выявлено 9 163 новых случая коронавируса.