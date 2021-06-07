МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве и области 7 июня 2021 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие часы и до конца воскресенья, 7 июня, в Москве и области ожидается сильный, порывистый ветер до 17 м/с, а также гроза, дождь, град. Такое предупреждение сделал в МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток местами в Москве ожидается гроза, дождь, град, при грозе усиление ветра порывами до 17 м/с», - сообщили в ведомстве.

Спасатели напоминают жителям и гостям столицы, что в такую погоду нужно значительно снизить скорость движения на дорогах, а также необходимо увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, не рекомендуется парковать автомобиль вблизи деревьев и шатких конструкций.

Напомним, днем ранее в Москве и области был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра и дожей. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сезоне летних дождей, который начнется с 6 июня. Эксперт указал на приход циклона с юга. Дожди, по его словам, будут частыми и продолжатся несколько дней подряд, однако погода будет теплой, и дневная температура на следующей неделе будет достигать 26 градусов тепла.