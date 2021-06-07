В МИД РФ призвали быть реалистами: санкции Запада против Москвы останутся навсегда Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Режим санкций Запада в отношении Москвы останется навсегда, необходимо быть реалистами. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Панкин.

По его словам, Москва не будет просить о снятии ограничений, но будет доводить мысль об ущербности этих санкций. Кроме того, он сообщил, что страна готовится к дополнительным санкционным мерам, отметив, что развернута серьезная работа на случай отключения России от платежных систем.

«Режим санкций был всегда, и он останется навсегда. Давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных и нормативных актах и американских, и других государств, "открутить" назад будет невозможно», - сказал дипломат, выступая в Госдуме РФ.

Замминистра заявил, что все санкции являются нелегитимными и вводились под зыбкими фактами, а их целью является желание ослабить единство российского народа, а также маргинализировать страну на международной арене.

«Санкции помимо прямого воздействия экстерриториального, они еще создают атмосферу токсичности», - добавил он.