В Кремле не следили за отъездом на Украину Дмитрия Гудкова

Дмитрий Гудков Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кремле не следили за отъездом на Украину бывшего депутата российской Государственной думы Дмитрия Гудкова, поскольку любой российский гражданин может выехать из страны, если нет ограничений. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что выезд из страны является свободным процессом.

«Если это законный выезд из страны - любой гражданин может, если он не имеет никаких обременений, поражения в правах. Он может прекрасно выехать страны, вернуться в страну или не вернуться в страну. Это абсолютно свободный процесс», - заявил представитель Кремля.

Напомним, накануне Гудков, который стал фигурантом дела о неуплате по договору аренды, сообщил, что выехал из России. Политик заявил, что направляется на территорию Украины, в Киев. Позже он сказал, что собирается вернуться.

В минувший вторник, 1 июня, на даче Дмитрия Гудкова провели обыски. После политика задержали в качестве подозреваемого по делу о неуплате долга по договору аренды. Речь идет о нежилом помещении, которое экс-депутат снимал в 2015-2017 годах. Дело против него возбудили 28 апреля в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает один миллион рублей.