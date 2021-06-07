Слуцкий – о решении УЕФА по форме сборной Украины: Это может привести к возрождению нацизма

Демонстрация скандальной экипировки недопустима на полях пережившего блокаду города, отметили в Госдуме Фото: Facebook Андрей Павелко

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Союза европейских футбольных ассоциаций одобрить форму сборной Украины с лозунгами УПА* (запрещена в РФ) может привести к тому, что нацистов будут прославлять на полях чемпионата Европы по футболу.

Как отметил парламентарий в комментарии ТАСС, спорт несовместим с политикой. Лозунг «Слава Украине! Героям слава!», нанесенный на форму, использовался украинскими коллаборационистами, чья деятельность была осуждена на Нюрнбергском процессе, напомнил Слуцкий. Таким образом, «короткая память» чиновников УЕФА «может привести к реваншизму и возрождению нацизма на европейском континенте», подчеркнул он.

Кроме того, депутат обратил внимание, что демонстрация формы сборной Украины недопустима на стадионах Санкт-Петербурга, который пережил в годы Великой Отечественной войны блокаду.

Как писал сайт kp.ru, УЕФА согласовал форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы-2020, на которой нанесен силуэт страны с Крымским полуостровом, а также включены Донецкая и Луганская области. Накануне украинская команда презентовала комплект формы со скандальным и политическим лозунгом.