Кремль: Путин и Байден могут обсудить тему осужденных россиян и американцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенты России и США, Владимир Путин и Джо Байден, в ходе предстоящий встреч могут обсудить тему осужденных россиян и американцев. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, уточнив, что в Кремле не получали письмо Раисы Бут, матери россиянина Виктора Бута, которая попросила глав государств вернуть на родину сына, а также обсудить тему осужденных двух стран.

«Я не исключаю, что эта тема может затрагиваться», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, планируется ли обсудить на переговорах двух лидеров тему осужденных россиян в США и американцев в России, в частности возможность возвращения в страну Виктора Бута.

Как писал сайт kp.ru, Раиса Бут попросила Путина и Бадена договориться о возвращении ее сына в Россию пока она еще жива. Кроме того, она попросила двух лидеров о христианском милосердии к семьям россиян, находящихся в тюрьмах США, а также американцев, осужденных в России.