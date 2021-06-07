Колокольцев наградил подмосковных полицейских за спортивные победы в Венгрии

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил ведомственными знаками отличия полицейских из Подмосковья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил ведомственными знаками отличия полицейских из Подмосковья: старшего сержанта полиции Евгения Рылова, сержанта полиции Марию Каменеву и младшего лейтенанта полиции Андрея Жилкина, ставших победителями и призерами XXXV чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште.

- За высокие спортивные результаты, достигнутые на XXXV чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште, Андрей Жилкин и Мария Каменева удостоены медали МВД России «За доблесть в службе», а Евгений Рылов – медали МВД России «За укрепление международного полицейского сотрудничества», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, полицейский патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г.о. Лобня Московской области Евгений Рылов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 200 метров на спине, полицейский полка полиции ГУ МВД России по Московской области Мария Каменева стала обладательницей бронзовой медали в плавании на дистанции 100 метров на спине и серебряной медали в комбинированной эстафете в составе женской сборной России, а полицейский полка полиции ГУ МВД России по Московской области Андрей Жилкин выиграл бронзовую медаль в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем.