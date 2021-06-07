Рогозин: Россия останется в проекте МКС, если США снимут санкции

Рогозин заявил, что Россия останется в проекте МКС, если США снимут санкции Фото: пресс-служба Роскосмоса

Россия может остаться в проекте Международной космической станции, если Соединенные Штаты снимут санкции с «Роскосмоса», заявил генеральный директор Госкорпорации Дмитрий Рогозин на парламентских слушаниях в Госдуме.

Совместная работа предполагает немедленную отмену рестрикций в отношении космического корабля «Прогресс» и головного института «Роскосмоса» – АО «ЦНИИмаш», отметил Рогозин. В противном случае Россия будет разворачивать свои национальные системы, сказал глава «Роскосмоса».

«Если санкции сохранятся…вопрос выхода России из МКС – это будет проблема американских наших партнеров», – заявил он.

Ранее Рогозин заявил, что планирует обратиться к своему коллеге, главе NASA, чтобы ходатайствовать перед президентом США Джо Байденом о прекращении санкционного режима в отношении российских предприятий. По его мнению, американские «борцы за санкции» должны угомониться.

Как писал сайт kp.ru, ранее гендиректор «Роскомоса» опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года.