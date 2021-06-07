Володин опроверг введение обязательной вакцинации от коронавируса в России

Вячеслав Володин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Законодательная инициатива о включении вакцинации от коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок не предполагает обязательности прививки, которая будет бесплатной. Такое пояснение сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Как отметил парламентарий, Госдума во вторник, 8 июня, в первом чтении рассмотрит законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок.

«По нему поступает очень много обращений. Люди волнуются, что вакцинация станет обязательной вне зависимости от их желания. Изучил законопроект и отвечаю на этот вопрос. Это не так! Прошу, не надо тратить силы и энергию, выступая против него» - написал он в своем Telegram-канале.

Володин уточнил, что, в соответствии с законопроектом, кто желает вакцинироваться, сможет сделать прививку бесплатно, за счет средств федерального бюджета. «Государство дает такую возможность», - отметил он, подчеркнув, что отказ человека от вакцинации является личным выбором каждого.

«Законом эти вопросы не регулируются и не могут. Наше конституционное право – решать это самостоятельно», - заявил спикер.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что вакцинация от коронавируса в стране не будет обязательной. Кроме того, Всемирная Организация Здравоохранения также сообщала, что пока не видит необходимости делать вакцинацию от COVID-19 обязательной.