МИД РФ: роль государства в управлении интернетом должна повышаться Фото: REUTERS

Роль государства в управлении интернетом должна повышаться. Такое заявление сделал директор департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел России Андрей Крутских, указав на то, что регулирование сети частным сектором показало свою неэффективность.

По словам представителя МИД РФ, на сегодняшний день интернет превращается в основную платформу для распространения не только информации, но и различного вида «политических манипуляций». Как он отметил, основным инструментом в данном процессе являются уже не «классические СМИ», а цифровые платформы, мессенджеры и социальные сети, «которые при определенных условиях могут выступить источником дестабилизации любого общества и ресурсом давления на государственную власть».

Крутских заявил, что Москва последовательно выступает за интернационализацию управления сетью, а также повышение роли государств в данном процессе.

«Регулирование интернета исключительно частным сектором, где нивелирована роль государств, являющихся гарантом прав и свобод своих граждан и играющих основную роль в вопросах экономики, безопасности и стабильности критической информационной инфраструктуры, уже давно обнаружило свою неэффективность», - сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».