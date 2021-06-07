Глава профсоюза трудящихся мигрантов оценил новые требования для приезжающих в Россию иностранцев

Эксперт оценил новые требования к трудовым мигрантам Фото: Тимур ХАНОВ

Новые требования к иностранным мигрантам могут отразиться на скорости получения ими патентов. Об этом сообщил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов. Произойти это может из-за того, что локальные центры тестирования с 7 июня отстранены от работы.

Эксперт отметил, что схожие правила для мигрантов действовали и раньше, только возможностей пройти тестирование и другие проверки было больше. Так, иностранец мог обратиться в любой локальный центр и пройти все экзамены, а не обращаться в головное учреждение.

«Теперь иностранные работники должны обращаться напрямую в головные центры, которых явно недостаточно. Ближайшая неделя покажет, к чему это может привести, скорее всего, к затягиванию получения патента», — цитирует Каримова телеканал «360».

Напомним, с понедельника, 7 июня, в России вступили новые правила для трудовых мигрантов. Теперь, чтобы получить патент на пребывание и работу в стране, мигранты обязаны будут сдавать ряд экзаменов: тесты по русскому языку, истории России и т.д.

Ранее сообщалось, что в России планируется ввести специальный правовой режим для мигрантов — «контролируемое пребывание». Его установят для иностранцев, которые не имеют права находиться в России, но вынуждены пребывать в стране в меру каких-либо обстоятельств, передает Пятый канал.