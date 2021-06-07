Кремль: по месту саммита Путина и Байдена есть более-менее понятные предложения Фото: EPA/ТАСС

Кремль уже получил «более-менее» понятные предложения по месту встречи президентов России и Соединенных Штатов в Женеве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отказался рассказывать подробности, добавив, что о них российская сторона сообщит «синхронно с американцами», передает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден в ходе встречи, которая должна состояться в Женеве 16 июня, намерены обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Позже стало известно, что американский лидер собирается поднять тему прав человека.

Как писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности встретиться с американским коллегой до его встречи с Путиным. Украинский лидер отметил, что консультации должны проводиться лицом к лицу, и подчеркнул, что понимает плотность и загруженность Байдена в эти дни.

Тем временем в США передумали приглашать Зеленского на встречу с Байденом.