Tribune de Geneve: встреча Путина и Байдена может быть продолжительной по времени Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена, запланированная на 16 июня в Женеве, может быть продолжительной по времени, поскольку оба лидера оставляют открытой дверь для обширных дискуссий.

Как передает швейцарская газета Tribune de Geneve, несмотря на то, что «как русские, так и американцы утверждают, что не будет впечатляющих результатов, присутствие очень большого числа советников свидетельствует о стремлении двух глав государств оставить открытой дверь для очень обширных дискуссий».

Издание полагает, что американский лидер должен прибыть в Женеву на президентском самолете Air Force One накануне саммита, 15 июня, и разместиться в гостинице InterContinental.

Как отмечается, российская и американская делегации «довольно внушительные», поэтому они займут все большие гостиницы. Издание также указывает на то, что у президента США в Женеве, помимо саммита с российским коллегой, запланированы встречи со швейцарским Ги Пармеленом и министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Напомним, как сообщалось, Путин и Байден в ходе встречи намерены обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Позже стало известно, что глава Белого дома собирается поднять тему прав человека. Кроме того, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Байден скажет Путину, что ждет Москву при агрессивных действий