Коллекторы попросили СК проверить высказывания Милонова на разжигание ненависти Фото: Иван МАКЕЕВ

Коллекторы обратились в Следственный комитет России с просьбой проверить высказывания депутата Государственной думы Виталия Милонова.

Как заявили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), парламентарий в эфирах телеканала НТВ и радиостанции «Говорит Москва» называл коллекторов «нелюдями», «сволочами», «частными рожами» и «подонками». По их мнению, в словах Милонова можно усмотреть разжигание ненависти, вражды, а также унижение человеческого достоинства, передает ТАСС.

В НАПКА сообщили, что ассоциация заказывала лингвистическую экспертизу, установившую наличие в высказываниях депутата оскорбления коллекторов «как группы лиц, объединенных по профессиональному признаку, и как социальной группы».

Сайт kp.ru, что ранее коллекторы пригрозили Милонову судом: в радиоэфире парламентарий предложил лишать их пенсий и «приравнять к животным».

Напомним, Милонов заявил о необходимости ввести ограничения для россиян, которые занимаются коллекторской деятельностью, в том числе лишать их пенсии, а также запретить бывшим коллекторам занимать любую должность.