Директор «Турпомощи» прокомментировал ситуацию с грузопассажирскими перевозками россиян за границу

В «Турпомощи» оценили ситуацию с грузопассажирскими перевозками россиян Фото: Мария ЛЕНЦ

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал сложившуюся ситуацию с грузопассажирскими перевозками россиян в страны, с которыми еще не открыто туристическое авиасообщение. Эксперт отметил, что наиболее остро этот вопрос стоял минувшей весной.

«Проблема стояла остро, действительно так было, но за последние 10—14 дней острота в этом плане прошла... Сначала выступила Росавиация, что надо быть аккуратнее с предложениями в адрес туристов с точки зрения исполнения именно грузопассажирских рейсов. Потому что мы много-много раз повторяли, и «Турпомощь» в частности, что возобновление транспортного сообщения и возобновление туристского сообщения — это две большие разницы», - цитирует Осауленко RT.

Эксперт добавил, что туристы, которые соглашаются воспользоваться грузопассажирским рейсом в обход запретов должны в полной мере осознавать все риски. Однако на сегодняшний день односторонняя информация о том, что та или иная страна готова принимать пассажиров из России вводит путешественников в заблуждение.

«Я понимаю, почему многие граждане России достаточно активно реагируют на такие предложения. Потому что мы видим, что очень большое количество стран там, где не восстановлено туристское сообщение, чуть ли не каждый день заявляют о том, что они готовы принимать российских туристов... Конечно, на таком информационном поле многие считают, что у них такая возможность есть», — отметил директор ассоциации.

Напомним, ранее Росавиация и Ростуризм заявили о том, что некоторые туристические компании продают россиянам путевки в страны, с которыми еще не открыто туристическое сообщение. В связи с этим в ведомствах заявили о возможном аннулировании туров в страны, которые пока остаются под запретом из-за эпидемиологической обстановки, передает телеканал «360».