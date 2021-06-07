Число погибших при столкновении двух поездов в Пакистане достигло 50 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число погибших при столкновении двух поездов на юге Пакистана выросло до 50 человек.

Как передает местный телеканал ARY News, в результате катастрофы пострадало около 70 человек. По данным телеканала Geo TV, ранения получили около 100 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, два экспресса столкнулись между железнодорожными станциями в районе города Готки в провинции Синд. Работник железных дорог сообщил, что один из поездов врезался в сошедший с рельсов второй состав.

Комиссар округа Усман Абдулла заявил, что на месте крушения поездов работают спасатели, которые ищут под завалами выживших в трагедии. На тот момент было известно о 30 погибших. Экстренно после сообщения о происшествии на место прибыли полиция и спасательные службы. После столкновения в районе города Готки было приостановлено движение поездов. Причины трагедии выясняются.