Джефф Безос заявил, что 20 июля 2021 полетит в космос со своим братом

Джефф Безос Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос заявил в понедельник, что в понедельник, 20 июля, отправится в космос вместе со своим братом на корабле New Shepard своей компании Blue Origin, отметив, что мечтал полететь в космос с пяти лет.

«С пятилетнего возраста я мечтал о полете в космос. 20 июля я совершу это путешествие со своим братом», - написал миллиардер на своей странице в Instagram.

Ранее Blue Origin, которая ранее провела 15 тестовых полетов многоразового суборбитального корабля New Shepard, последний из них - в середине апреля, начала онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту New Shepard, полет которого запланирован на 20 июля.

Компания Blue Origin заявила, что Безосы отправится в космос вместе с победителем аукциона. Окончательно судьба единственного свободного пассажирского места определится в субботу, 12 июня, в ходе онлайн-торгов в режиме реального времени.