Путин поручил проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь 2021

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин дал поручение профильным ведомствам страны до 1 июля проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь текущего года. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, опубликованном в понедельник, 7 июня, на сайте Кремля.

Как отмечается, следующим вопросом должны заняться правительство совместно с Министерством внутренних дел, Минобороны, Минюстом, МЧС, Службой внешней разведки (СВР), Федеральной службой безопасности (ФСБ), Федеральной службой охраны (ФСО), Росгвардией, Росархивом и органами исполнительной власти субъектов России.

Все эти ведомства должны «проработать вопрос переноса сроков проведения Всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года, включая необходимое информирование населения». Поручение должно быть выполнено в срок до 1 июля текущего года.

Как писал сайт kp.ru, ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил главе государства перенести перепись, которая изначально была запланирована на август-сентябрь 2021 года. Вице-спикер Совфеда пояснил, что до сентября продлится избирательная кампания в нижнюю палату, поэтому перепись лучше перенести на октябрь