Путин поручил до 20 июня 2021 расширить программу детского туристического кэшбэка Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил организовать компенсации за детских отдых родителям, купившим путевки до начала действия программы детского туристического кэшбэка. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания о реализации послания Федеральному Собранию, опубликованном на официальном сайте Кремля.

- Российскому правительству обеспечить возмещение за счет средств федерального бюджета половины стоимости оплаченного туристского продукта для детей гражданам России, которые купили путевки до вступления в действие механизма кэшбэка, - говорится в документе.

Выполнить данное поручение кабмин должен до 20 июня текущего года, ответственным за выполнение назначен главы российского правительства Михаил Мишустин.

Напомним, 21 апреля в своем послании парламенту Владимир Путин объявил о введении системы возврата 50 процентов затрат на путевки в детские лагеря. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, что в этом году власти страны выделят пять миллиардов рублей на детский туристический кешбэк.