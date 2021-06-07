В России намерены простимулировать переход валютной ликвидности из доллара в евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские власти намерены организовать переход валютной ликвидности из доллара в евро, для чего будут разработаны стимулирующие инструменты. Об сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев.

Как заявил Тимофеев, в ближайшие годы Россия должна стать «евроизированной страной», где доллар будет полностью заменен евро. Он отметил, что стимулы могут быть как положительные, так и отрицательные, при этом для некоторых госкомпаний перевод ликвидности в евро возможен в директивном порядке.

По словам Тимофеева, работа по «сдвигу экономики дальше от доллара» ожидается объемной, однако это обезопасит Россию от санкций и «сделает мир более демократичным».

Напомним, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца.

Сайт kp.ru разбирался, зачем избавление от доллара нужно российской экономике и что будет с валютным курсом.