Россия в 2020 году продала оружия на 15 млрд долларов Фото: Алексей СТЕФАНОВ

По итогам прошлого года Россия продала вооружения на 15 миллиардов долларов, рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

По словам Шугаева, объем экспорта оружия и военной техники превысил ожидаемые показатели на 2%. При этом Россия сохранила портфель заказов на уровне 2019 года – более 50 млрд долларов. Как отметил Шугаев, это позволяет российским предприятиям и всей системе военно-технического сотрудничества чувствовать себя уверенно.

Шугаев сообщил, что 2020 году Россия поставила вооружение в 51 страну, главным образом это азиатские и африканские государства. Особой популярностью пользуется военно-воздушная техника и средства противовоздушной обороны, подчеркнул он.

Напомним, в 2019 году Россия продала вооружения на 13 миллиардов долларов.