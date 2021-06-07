Депутат Бальбек прокомментировал денонсацию ДОН

В Госдуме объяснили денонсацию ДОН Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал выход России из Договора по открытому небу (ДОН). Политик объяснил, что нашу страну вынудили к такому решению действия США.

По словам депутата, первым шагом, нарушающим международную безопасность, стало решение Вашингтона в одностороннем порядке расторгнуть Договор об ограничении систем противоракетной обороны. Именно это событие и повлекло последующую цепочку международных решений, отметил политик.

«Все последующие события были лишь следствием этого шага. На каждое свое агрессивное действие получите противодействие», — цитирует Бальбека RT.

Напомним, после того, как 2 июня Госдума одобрила закон о денонсации Договора по открытому небу, решение единогласно поддержал также Совет Федерации. Позже, 7 июня, стало известно, что президент России подписал закон о денонсации ДОН, пишет «Свободная пресса».