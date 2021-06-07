Власти Крыма – о разрушении дамбы: Инфраструктура Украины трещит по швам Фото: Надежда ДАЦЮК

Инфраструктура Украины трещит по швам, как и плотина в русле Северо-Крымского канала, которая блокирует подачу воды из Днепра в Крым. Такое мнение в понедельник, 7 июня, высказали депутаты российской Государственной думы и парламента региона.

- Даже природа против них. Все рушится, все до конца не доделывают. Дамба рушится — это цена всей подлости, которую они натворили, действий, которые они осуществили в 2014 году, - заявил первый заместитель спикера парламента Крыма Ефим Фикс в интервью РИА Новости.

Депутат нижней палаты от Крыма Андрей Козенко сказал, что в настоящее время воду из Украины в регион подавать не надо, поскольку никто не может гарантировать ее чистоту и безопасность. По его словам, разрушение дамбы показательно для всей инфраструктуры Украины в целом, которая «трещит по швам».

Накануне стало известно, что дамба, которая была построена Украиной на Северо-Крымском канале, начала разрушаться, в результате чего произошла утечка воды на полуостров. Плотину в Херсонской области возвели еще в 2014 году: она представляет собой дамбу из мешков с песком и металлоконструкций. В 2015 году начали сооружать новое заграждение, которое не достроили до сих пор. Недавно украинцы заметили, что плотина перестала выдерживать напор воды из Днепра.

Ранее Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде, однако после воссоединение полуострова с РФ украинская сторона перекрыла подачу воды в регион. Российское правительство уже подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма, направив на решение проблемы примерно 50 миллиардов рублей.

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