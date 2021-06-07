СБУ опровергла разоблачение агента спецслужб Украины в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Информация о разоблачении агента украинских спецслужб Федеральной службой безопасности России не соответствует действительности, заявил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

«Задержание агента – фейк», – сказал Дехтяренко «24 каналу».

Как отметил спикер СБУ, ее агенты имеют мандаты на деятельность только на Украине, а поэтому нахождение сотрудника спецслужбы в России исключено.

Как писал сайт kp.ru, в России разоблачили агент украинских спецслужб Алексея Семеняка, который длительное время оказывал «консультативную помощь» СБУ для «нанесения ущерба безопасности России». Уточняется, что агент подтвердил факт контактов с СБУ, в итоге ему закрыли въезд в Россию на 25 лет.

У него были изъяты электронные устройства с сообщениями от сотрудников спецслужб Украины, предлагающих оказать им содействие в решении рабочих вопросов для нанесения ущерба безопасности интересам России. В ходе опроса Семеняк сообщил об оказании им разноплановой консультационной помощи СБУ.