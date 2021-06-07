«Тольяттиазот» в шестой раз подряд победил в конкурсе «Благотворитель года»

«Химия добра» — один из детско-образовательных проектов ТОАЗ. Фото: пресс-служба ТОАЗ

«Тольяттиазот», являющийся одним из ведущих производителей аммиака и карбамида в России, в очередной раз победил на общегородском конкурсе «Благотворитель года». Для организации это уже шестая подряд победа.

ТОАЗ впервые принял участие в конкурсе в 2015 году. С тех пор он всегда получает признание, и это не случайно. Компания организует в Тольятти множество благотворительных и социальных проектов. В прошлом году «Тольяттиазот» направил на благотворительно 23,9 млн рублей, а размер спонсорской помощи составил 1,7 млн рублей.

Церемония награждения победителей состоялась на торжественном приеме у мэра Тольятти Николая Ренца в честь Дня города. Награду для ТОАЗа получил гендиректор АО Корпорации «Тольяттиазот» Дмитрий Межеедов.

- Мы не планируем сбавлять темп. Предприятие продолжит помогать любимому городу - улучшать инфраструктуру образовательных учреждений, благоустраивать общественные территории, организовывать просветительские и экологические проекты, - отметил он в своей благодарственной речи.

Добавим, что благотворительных проектов у ТОАЗа немало. Он поддерживает местные филармонию и краеведческий музей, семей-усыновителей, выделяя гранты тем, кто берет опеку над детьми-инвалидами, медучреждения и не только. «Тольяттиазот» также принимает активное участие в благоустройстве Тольятти и улучшении его экологии.