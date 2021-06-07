Пьяных британских солдат высадили из поезда у границы Эстонии и России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На территории Эстонии недалеко от границы России задержали шестерых британских солдат за пьянство и нарушение общественного порядка в поезде. Об этом в понедельник, 7 июня, пишет издание Daily Mirror.

Инцидент произошел в городе Йыгева у российско-эстонской границы. Пассажиры одного из поездов пожаловались на шумное поведение военных из Великобритании, которые, по словам очевидцев, находились в нетрезвом состоянии и вели себя агрессивно.

Проводники пытались решить проблемы самостоятельно, но не смогли угомонить солдат и вызвали полицейских. В результате военнослужащих высадили из поезда, задержали и передали военной полиции НАТО. Теперь их ждет дисциплинарное взыскание.

Напомним, что это не первый скандал с участием солдат НАТО на территории Эстонии. В конце мая британские военнослужащие устроили потасовку с местными жителями, которым не понравилось, как солдаты разговаривают с одной из женщин. Словесная перепалка быстро переросла в уличную драку, однако после прибытия стражей правопорядка стороны не стали предъявлять друг другу обвинения.