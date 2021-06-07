Правительство России прорабатывает вопрос вакцинации иностранцев от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Российское правительство в настоящее время прорабатывает поручение президента страны по вакцинации от коронавирусной инфекции иностранных граждан. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщил аппарат вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Подчеркивается, что в первую очередь будет рассмотрен вопрос с вакцинацией от коронавируса трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся на территории России.

Напомним, 4 июня во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме российский президент Владимир Путин попросил правительство и бизнес отработать вопросы вакцинации приезжающих на территорию страны трудовых мигрантов, а также сообщил, что в РФ может появиться платная вакцинация для иностранных граждан.

Как писал сайт kp.ru, по словам главы Российского союза туриндустрии, стоимость тура для иностранцев с целью прохождения вакцинации от коронавируса в РФ может составлять 1,5-2,5 тысячи долларов, если не учитывать затраты на перелет.