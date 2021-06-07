Президент и премьер Чехии примут Светлану Тихановскую в Праге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская с 7 по 10 июня текущего года посетит Прагу по приглашению главы Сената чешского парламента Милоша Выстрчила. Она будет принята президентом страны Милошем Земаном и премьером Андреем Бабишем. Об этом в понедельник, 7 июня, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на информацию верхней палаты высшего законодательного органа Чехии.

- Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая по приглашению спикера Сената в эти дни посетит Прагу, в предстоящий вторник будет принята президентом республики Земаном и премьером Бабишем. В качестве почетного гостя она выступит перед членами верхней палаты парламента 9 июня, - говорится в сообщении.

Сообщается, что кроме главы Сената, президента Чехии и премьер-министра Светлана Тихановская также должна встретиться с главой министерства иностранных дел республики Якубом Кулганеком.

Напомним, в начале августа минувшего года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых, по официальным данным местной Центральной избирательной комиссии, победил Александр Лукашенко, получивший 80,10 процента голосов. Светлана Тихановская с 10,12 процента голосов заняла второе место, однако отказалась признавать результаты волеизъявления граждан и покинула территорию страны.