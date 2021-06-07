Путин распорядился провести форум «Россия - спортивная держава» 8-10 сентября 2021 в Казани Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о проведении международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» с 8 по 10 сентябре текущего года на территории Казани. Документ в понедельник, 7 июня, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

- В соответствии с указом президента провести международный спортивный форум «Россия - спортивная держава» 8-10 сентября 2021 года в Казани. Проведение форума обеспечит правительство России, - говорится в распоряжении главы государства.

Напомним, спортивное мероприятие должно было пройти в Екатеринбурге в начале октября минувшего 2020 года, однако форум пришлось перенести из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Форум «Россия - спортивная держава» учредили в 2009 году указом главы государства. Традиционно мероприятие объединяет более трех тысяч участников, в числе которых есть главы международных и всероссийских спортивных организаций, представители органов власти, олимпийского, паралимпийского и сурдлимпийского движений и бизнес-сообщества.