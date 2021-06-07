Рогозин предсказал «экологическую войну» с США Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Россию ждут новые санкции со стороны Соединенных Штатов в течение ближайших двух-трех лет, предупредил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Как полагает глава госкорпорации, Вашингтон может ввести экологические рестрикции, что приведет к «экологические войне» и борьбе за «экологические квоты». Рогозин считает, что споры возникнут из-за стандартов подсчета выбросов вредных веществ в атмосферу, передает РИА Новости.

Ранее глава «Роскосмоса» заявил, что Россия останется в проекте Международной космической станции, если США немедленно откажутся от санкций в отношении российских компаний. Также Рогозин планировал обратиться к главе NASA с просьбой о ходатайстве перед президентом США Джо Байденом о прекращении санкционного режима в отношении российских предприятий. По его мнению, американские «борцы за санкции» должны угомониться.

Как писал сайт kp.ru, в апреле президент России Владимир Путин поставил задачу к 2050 году существенно ограничить накопленный объем парниковой эмиссии в стране.

Ранее, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава государства поручил правительству разработать план действий по снижению парниковых выбросов до уровня ниже, чем в Европе.